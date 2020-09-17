Задержан директор центра подготовки российских сборных Кравцов

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Чиновник задержан по уголовному делу о растрате Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директора центра подготовки российских сборных команд Александра Кравцова задержали по делу о растрате. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«Да, Александр Кравцов задержан по уголовному делу по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере», — сообщила правозащитница РИА «Новости». Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы.

ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» обеспечивает спортсменов инвентарем, оборудованием, медициной, а также отправляет команды на сборы и соревнования. Кравцов возглавлял центр с 2009 года. Чиновник руководил российской спортивной делегацией на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а период с 2014 по 2018 год был президентом Союза биатлонистов РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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