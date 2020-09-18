Юрий Дудь ездил в Польшу для записи интервью с создателем Nexta Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Журналист Юрий Дудь выпустил интервью с создателем главного протестного медиа Белоруссии Nexta Live Степана Путило. Соответствующее видео появилось на youtube-канале «вДудь». Как рассказал Путило, издание в основном живет на пожертвования и доходы от рекламы.

Чтобы записать интервью блогеру пришлось ехать в Польшу. «Идем в редакцию канала Nexta. Это самый центр Варшавы», — отметил Дудь. Во время интервью журналист выяснил, что большинство из сотрудников Nexta давно не живут в Белоруссии, однако, надеются вернуться, если глава республики Александр Лукашенко оставит свой пост.

Во время интервью создатель Nexta Степан Путило рассказал, что его медиа получает деньги с пожертвований читателей (донат) и рекламы. По его словам, в августе с донатов им удалось собрать 47 тысяч долларов. Часть этих средств были переданы в поддержку протестующим в Белоруссии, отметил он.

Создатель Nexta Степан Путило объявлен в розыск в Белоруссии. Кроме того, на сайте МВД РФ также появилось информация о его розыске на территории России, пишет агентство Nation News.