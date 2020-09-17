Лукашенко: судьба России и Европы решается в Белоруссии

Александр Лукашенко считает, что в Белоруссии решается судьба Европы и России Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас в республике, по сути, решается судьба Европы и России, поэтому нельзя доводить ситуацию до войны. С таким заявлением глава государства выступил в Минске на женском форуме «За Беларусь».

«Скажите людям, что происходит на самом деле. Сегодня вопрос Беларуси, России и всей Европы, может, всей, а не только Восточной, решается здесь. Нельзя довести до горячей войны», — приводит РИА «Новости» слова Лукашенко. По его убеждению, сейчас страна находится на грани «страшной катастрофы». «Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать, мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку», — добавил президент.

Массовые протесты в стране, напомним, начались 9 августа, после выборов главы государства, на которых Александр Лукашенко одержал победы с результатом 80,1% голосов. В первые дни уличные акции жестко подавлялись силовиками. Они использовали водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Больше шести тысяч участников протестов были задержаны. 17 сентября, как напоминает « Федеральное агентство новостей» , Лукашенко решил закрыть границы с Украиной, Польшей и Литвой.