Арестован директор центра подготовки сборных команд России

Басманный суд Москвы заключил под стражу директора центра подготовки сборных команд РФ Александра Кравцова. Соответствующий вердикт вынесла судья во время заседания.
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Кравцову меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует ТАСС судью. Его обвиняют в растрате более 14 млн рублей. Кравцов будет находиться в заключении до 15 ноября.
Защита Кравцова намерена обжаловать постановление суда. Она намерена добиться заключения директора центра подготовки под домашний арест.
Следствие считает, что Кравцов назначал зарплату людям, которые фактически не работали в организации. Подсудимый свою вину не признал. Чиновнику может грозить до 10 лет лишения свободы, передает RT.
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