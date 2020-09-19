В Москве задержали политолога Валерия Соловья. ВИДЕО

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Тридцать третий день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, полиция, охрана правопорядка, проверка документов
Валерия Соловья задержали на акции протеста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве на протестной акции задержали политолога Валерия Соловья. Его доставили в ОВД «Тверской». Видео с задержанием появилось в Twitter.

«Сотрудники полиции выходят. Забирают Валерия Соловья. К сожалению, не обошлось без задержаний», — говорит мужской голос за кадром. На записи видно, как сотрудники полиции выходят из машины, подходят к участникам акции протеста и забирают политолога с собой.

Соловей участвовал в акции в поддержку протестов в Хабаровске. Он имеет образование историка, ранее был заведующим кафедрой связей с общественностью МГИМО, однако покинул вуз.

Ранее Соловей делал ряд резонансных заявлений. В августе 2020 года он призывал россиян выходить на акции солидарности с митингующими в Хабаровске. Кроме того, в марте в эфире «Эхо Москвы» политолог заявил, что российские власти скрывают реальную информацию о ситуации с коронавирусом. За это радиостанцию и ее редактора оштрафовали на 260 тысяч рублей, пишет РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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