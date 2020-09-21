21 сентября 2020
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18 сентября 2020

В ХМАО резкий скачок числа заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, лаборатория, коронавирус
Регион к показателям августа как по числу заболевших, так и по «заразности» вируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заболели 118 человек. Так много положительных тестов в регионе не получали с 12 августа. Одновременно с этим резко вырос и коэффициент распространения инфекции — сейчас он равен 1,25. Новую статистику предоставили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 человек зафиксирована пневмония, у 13 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 109 случаях. По 9 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в крупных городах региона — в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Всего заболевших нашли в 17 муниципальных образованиях ХМАО. Список инфицированных территорий выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 25;
  • Сургут — 21;
  • Нижневартовск — 20;
  • Урай — 11;
  • Октябрьский район — 9;
  • Мегион — 6;
  • Нягань — 6;
  • Покачи — 5;
  • Радужный — 3;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Нефтеюганск — 2;
  • Югорск — 2;
  • Сургутский район — 2;
  • Советский район — 1;
  • Когалым — 1;
  • Кондинский район — 1;
  • Белоярский район — 1.

Всего: 118 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 27 пациентов оценивается как тяжелое, 18 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 181 человек.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.

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