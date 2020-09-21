В ХМАО резкий скачок числа заболевших коронавирусом

Регион к показателям августа как по числу заболевших, так и по «заразности» вируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заболели 118 человек. Так много положительных тестов в регионе не получали с 12 августа. Одновременно с этим резко вырос и коэффициент распространения инфекции — сейчас он равен 1,25. Новую статистику предоставили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 человек зафиксирована пневмония, у 13 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 109 случаях. По 9 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в крупных городах региона — в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Всего заболевших нашли в 17 муниципальных образованиях ХМАО. Список инфицированных территорий выглядит так:

Ханты-Мансийск — 25;

Сургут — 21;

Нижневартовск — 20;

Урай — 11;

Октябрьский район — 9;

Мегион — 6;

Нягань — 6;

Покачи — 5;

Радужный — 3;

Пыть-Ях — 2;

Нефтеюганск — 2;

Югорск — 2;

Сургутский район — 2;

Советский район — 1;

Когалым — 1;

Кондинский район — 1;

Белоярский район — 1.

Всего: 118 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 27 пациентов оценивается как тяжелое, 18 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 181 человек.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.