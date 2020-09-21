В ХМАО резкий скачок числа заболевших коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заболели 118 человек. Так много положительных тестов в регионе не получали с 12 августа. Одновременно с этим резко вырос и коэффициент распространения инфекции — сейчас он равен 1,25. Новую статистику предоставили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 человек зафиксирована пневмония, у 13 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 109 случаях. По 9 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Больше всего заболевших в крупных городах региона — в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Всего заболевших нашли в 17 муниципальных образованиях ХМАО. Список инфицированных территорий выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 25;
- Сургут — 21;
- Нижневартовск — 20;
- Урай — 11;
- Октябрьский район — 9;
- Мегион — 6;
- Нягань — 6;
- Покачи — 5;
- Радужный — 3;
- Пыть-Ях — 2;
- Нефтеюганск — 2;
- Югорск — 2;
- Сургутский район — 2;
- Советский район — 1;
- Когалым — 1;
- Кондинский район — 1;
- Белоярский район — 1.
Всего: 118 человек
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 27 пациентов оценивается как тяжелое, 18 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 181 человек.
Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.
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