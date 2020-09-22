Политолог: Путин подстраховал будущих президентов России

Внесение президентом РФ Владимиром Путиным пакета законопроектов в Госдуму — это логичное продолжение принятия поправок в Конституцию. В конечном счете это принесет России надежность функционирования политической системы. Об этом заявил URA.RU член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков.
Ранее стало известно, что Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок к Конституции РФ. Они касаются работы правительства, Конституционного суда, ФБР, внешней разведки, прокуратуры, а также безопасности страны.
«Это логичное продолжение принятия поправок в Конституции. Кроме того, это начало нового политического сезона: сессия открылась, нормативная повестка определена. Зачем это нужно? Прежде всего, это надежность функционирования системы», — заверил Комков.
По его мнению, поправки помогут более четко акцентировать внимание на полномочиях органов власти. Также изменения помогут избежать ошибок будущих руководителей страны. «Конечно, Россия не перестает быть президентской республикой, но теперь есть подстраховка, чтобы не допустить ошибок будущих президентов. Глава государства будет обладать полнотой власти, но для вступления некоторых особо важных решений ему понадобится умение найти компромисс и договориться с другими силами. В данном случае — Госдумой, Советом Федерации, в зависимости от властных направлений», — подчеркнул член Общественной палаты.
Комков отметил, что особую важность имеет и то, что правительство обеспечивает проведение единой социально-ориентированной политики в области культуры, здравоохранения и других сфер. Он считает, что внесенные законопроекты пройдут в Госдуме «зеленым светофором», решение будет принято оперативно.
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