Ушаков вернется в думу Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вакантный мандат депутата гордумы Перми получит Денис Ушаков. Сегодня президиум реготделения «Единой России» единогласно поддержал его кандидатуру. Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился.

«Кандидатура Ушакова была поддержана членами президиума единогласно», — сообщили агентству в пресс-службе пермского отделения единороссов. Экс-депутат гордумы от «Единой России» Вячеслав Григорьев, чье место освободилось после перехода в краевой парламент, назвал решение президиума «справедливым».

Мандат депутата гордумы Перми стал вакантным, поскольку Григорьев сложил с себя полномочия, победив на довыборах в краевой парламент по округу №2. Ушаков уже входил в состав представительного органа в 2004—2014 годах. Сейчас он возглавляет управление экспертизы и аналитики аппарата гордумы Перми.