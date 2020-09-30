30 сентября 2020

В думу Перми вернулся экс-депутат. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Пермской городской Думы и сотрудники Администрации города. Пермь, ушаков денис
Ушаков вернется в думу Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вакантный мандат депутата гордумы Перми получит Денис Ушаков. Сегодня президиум реготделения «Единой России» единогласно поддержал его кандидатуру. Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился.

«Кандидатура Ушакова была поддержана членами президиума единогласно», — сообщили агентству в пресс-службе пермского отделения единороссов. Экс-депутат гордумы от «Единой России» Вячеслав Григорьев, чье место освободилось после перехода в краевой парламент, назвал решение президиума «справедливым».

Мандат депутата гордумы Перми стал вакантным, поскольку Григорьев сложил с себя полномочия, победив на довыборах в краевой парламент по округу №2. Ушаков уже входил в состав представительного органа в 2004—2014 годах. Сейчас он возглавляет управление экспертизы и аналитики аппарата гордумы Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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