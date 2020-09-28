Бывший депутат вернется в думу Перми без выборов

Денис Ушаков уже был депутатом гордумы Перми в 2004—2014 годах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Новым депутатом Пермской городской думы станет Денис Ушаков, который уже входил в состав представительного органа в 2004—2014 годах. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ушакову достанется мандат лидера пермских единороссов Вячеслава Григорьева, который переходит в краевой парламент.

«Кандидатуру Ушакова представят президиуму „Единой России“ в четверг или пятницу», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что с большой долей вероятности Ушаков, который сейчас занимает должность руководителя управления экспертизы и аналитики аппарата гордумы, станет единственным претендентом на мандат Григорьева.

Секретарь регионального отделения партии Григорьев в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил тот факт, что заседание президиума состоится 1 или 2 октября. От комментариев по именам возможных претендентов он воздержался. Ушаков на звонок не ответил.

Председатель избирательной комиссии Перми Игорь Алаев пояснил URA.RU, что у «Единой России» есть время до 6 октября на принятие решения по будущему кандидату. «После этого мы проведем заседание избирательной комиссии города, где примем решение о передаче мандата», — пояснил Алаев. Он уточнил, что заседание комиссии в любом случае состоится до октябрьского пленарного заседания думы.

URA.RU рассказывало, что Григорьев 13 сентября одержал победу на довыборах депутата законодательного собрания по избирательному округу № 2. 22 сентября гордума Перми поддержала его заявление о досрочном сложении полномочий.