Цена на нефть рекордно обрушилась

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
Стоимость нефти упала до значений июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 39 долларов за баррель. В последний раз так сильно стоимость нефти опускалась в начале лета.

«Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже 39 $ за баррель впервые с 16 июня 2020 года», — пишет telegram-канал ТАСС. За день падение составило 4%. СМИ предполагают, что это реакция рынка на новость о заражении коронавирусом президента США.

Весной 2020 года разразился коллапс с отрицательными ценами на нефть. 20 апреля впервые в истории стоимость нефти WTI упала до одного цента. В мае стало известно о многомиллиардных потерях «Роснефти» из-за коронакризиса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...