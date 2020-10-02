Цена на нефть рекордно обрушилась

Стоимость нефти упала до значений июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 39 долларов за баррель. В последний раз так сильно стоимость нефти опускалась в начале лета.

«Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже 39 $ за баррель впервые с 16 июня 2020 года», — пишет telegram-канал ТАСС. За день падение составило 4%. СМИ предполагают, что это реакция рынка на новость о заражении коронавирусом президента США.

Весной 2020 года разразился коллапс с отрицательными ценами на нефть. 20 апреля впервые в истории стоимость нефти WTI упала до одного цента. В мае стало известно о многомиллиардных потерях «Роснефти» из-за коронакризиса.