Путин напомнил президенту Узбекистана о дружбе народов в день его рождения

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Путин поздравил президента Узбекистана
Путин поздравил президента Узбекистана Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения узбекского главу Шавката Мирзиеева. В телеграме он напомнил о дружбе народов России и Узбекистана. 

«Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. <...> И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо дружественных народов России и Узбекистана, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности», — говорится в обращении Путина. 

Президент РФ также обратил внимание, что Узбекистан уверено развивается экономически и социально. По словам Путина, страна играет важную роль в региональных и международных делах. Он пожелал Мирзиееву здоровья, успехов и благополучия. 

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Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения узбекского главу Шавката Мирзиеева. В телеграме он напомнил о дружбе народов России и Узбекистана.  «Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. <...> И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо дружественных народов России и Узбекистана, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности», — говорится в обращении Путина.  Президент РФ также обратил внимание, что Узбекистан уверено развивается экономически и социально. По словам Путина, страна играет важную роль в региональных и международных делах. Он пожелал Мирзиееву здоровья, успехов и благополучия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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