За предыдущие двое суток в крае выявлено 244 зараженных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 октября, — 313-й день с момента выявления коронавируса и 223-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 399 334 (+15 099) заболевших COVID-19. В Пермском крае выявлено 11 607 (+125) инфицированных. Выздоровело 7 837 заразившихся, умерло — 568 (в том числе от коронавируса — 346).

Заболевшие COVID-19, выявленные в Пермском крае за выходные, проживают в 27 территориях региона. Большая часть из них (145) зарегистрирована в Перми, на втором месте — Пермский муниципальный район (14 инфицированных), еще 13 выявлены в Чайковском, по 10 — в Соликамске и Березниках. Семь заболевших COVID-19 — в Кунгуре, шесть — в Краснокамске, по четыре — в Горнозаводске и Кудымкаре. По три инфицированных выявлено в Уинском и Березовском округах, по два — в Октябрьском округе, Орде, Лысьве, Красновишерске и Чернушке. По одному заболевшему обнаружено еще в 11 территориях края.

Ограничения по коронавирусу в регионе продлены до 1 ноября. Решение принято оперштабом по борьбе с COVID-19. В частности, продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Запрещена работа ночных клубов (дискотек), детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений. Ограничения действуют и в отношении культурно-массовых мероприятий. Изменение внесено в Указ главы Прикамья.

Региональный минздрав начал проверку по факту смерти 69-летнего жителя Перми. Мужчина, заболевший пневмонией, описывал течение своей болезни в соцсетях. Он написал, что так и не смог дождаться помощи врачей. В минздраве утверждают, что к мужчине трижды (18, 21 сентября, 2 октября) приезжала бригада скорой медпомощи. Предварительно в ходе проверки установлено, что пермяк лечился от ОРВИ. 2 октября при ухудшении самочувствия пациента госпитализировали в ГКБ №6, но спасти его медикам не удалось.

Новый корпус подготовили к приему зараженных коронавирусом в Перми . В корпусе клинической больницы на ул. Серпуховская, 11а в Перми развернуто 167 коек. Всего в Перми под лечение пациентов с COVID-19 перепрофилированы отделения шести больниц. В них по назначению врачей будет проходить КТ-диагностика пациентов с подозрением на COVID-19. Всего в Перми на диагностику коронавируса будет работать шесть аппаратов КТ и еще восемь — в других территориях края.

В Пермский край поступили две новые установки для тестирования методом ПЦР анализов на COVID-19. Они переданы Пермскому краевому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Сейчас установки подготавливают к работе с автоматизированной системой пробоподготовки, которая поступит, ориентировочно, к концу октября. Данная система поможет автоматизировать процесс заготовки проб для проведения анализа на поступивших установках. Это повысит скорость обработки тестов на коронавирус в два раза.

Пермский политех (ПНИПУ) вслед за Пермским классическим университетом переходит на дистанционный формат обучения. Все занятия, за исключением тех, что требуют использования лабораторного оборудования или специализированного программного обеспечения, проводятся удаленно, начиная с 19 октября.

В Пермском крае в минувшие выходные установлен рекорд по количеству проведенных тестов на коронавирус — 8 267 (по данным на 17 октября). В общей сложности в крае обследовано 610 819 жителей. Таким образом, тест на COVID-19 прошел каждый четвертый житель Прикамья.