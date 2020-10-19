Алиев заявил о контрабанде российского оружия в Армению

Российское вооружение перебрасывается в Армению контрабандным путем. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Осуществляется переброска огромного количества вооружения из российских городов на территорию Армении. Мы выразили предложение российской стороне, что это делается контрабандным путем», — цитирует Алиева ТАСС. Он уточнил, что у азербайджанской стороны есть все данные: карты полетов и тип вооружений. Азербайджан, пояснил глава государства, обеспокоен этим фактом, поэтому призывает Москву разобраться.
Однако Алиев не считает, что Россия вооружала армянскую сторону в период активной фазы конфликта в Нагорном Карабахе, так как является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. По данным президента Азербайджана, этим занимались российские предприниматели армянского происхождения, и торговцы оружием, которые находятся под международными санкциями.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в его эскалации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов приехать в Москву для личной встречи с Алиевым и провести переговоры по Карабаху, пишет RT.
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