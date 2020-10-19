19 октября 2020
18 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 20 октября. Школьникам продлят каникулы, силовик устроил драку в кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Для школьников могут продлить каникулы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школьникам могут продлить каникулы — открылись новые COVID-госпитали — в Копейске водители маршруток отстояли свои права — полицейский устроил драку в кафе. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:

Школьникам могут продлить каникулы

  • Каникулы для школьников области могут продлить, если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу и ОРВИ ухудшится. Об этом 19 октября заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Открыт новый противоковидный госпиталь

Копейским маршрутчикам вернут разрешения на работу

  • В Копейске водителям маршруток вернут разрешение на работу, которые ранее незаконно отобрала мэрия. К работе водители приступят с 25 октября.

Силовик устроил драку в кафе

  • Подполковника Айдара Даутова из отдела полиции по Нагайбакскому району обвинили в пьяной драке в местном кафе. Происшествие было зафиксировано на видео.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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