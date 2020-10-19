Для школьников могут продлить каникулы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школьникам могут продлить каникулы — открылись новые COVID-госпитали — в Копейске водители маршруток отстояли свои права — полицейский устроил драку в кафе. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:

Школьникам могут продлить каникулы

Каникулы для школьников области могут продлить, если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу и ОРВИ ухудшится. Об этом 19 октября заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Открыт новый противоковидный госпиталь

Терапевтический корпус горбольницы №1 Челябинска стал госпиталем для больных коронавирусом. Пациенты отделения переведены в другие больницы.

Также с 19 октября под госпиталь для коронавирусных больных перепрофилировали челябинскую городскую клиническую больницу №8.

Копейским маршрутчикам вернут разрешения на работу

В Копейске водителям маршруток вернут разрешение на работу, которые ранее незаконно отобрала мэрия. К работе водители приступят с 25 октября.

Силовик устроил драку в кафе

Подполковника Айдара Даутова из отдела полиции по Нагайбакскому району обвинили в пьяной драке в местном кафе. Происшествие было зафиксировано на видео.