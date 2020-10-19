Для школьников могут продлить каникулы
Школьникам могут продлить каникулы — открылись новые COVID-госпитали — в Копейске водители маршруток отстояли свои права — полицейский устроил драку в кафе. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:
Школьникам могут продлить каникулы
- Каникулы для школьников области могут продлить, если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу и ОРВИ ухудшится. Об этом 19 октября заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.
Открыт новый противоковидный госпиталь
- Терапевтический корпус горбольницы №1 Челябинска стал госпиталем для больных коронавирусом. Пациенты отделения переведены в другие больницы.
- Также с 19 октября под госпиталь для коронавирусных больных перепрофилировали челябинскую городскую клиническую больницу №8.
Копейским маршрутчикам вернут разрешения на работу
- В Копейске водителям маршруток вернут разрешение на работу, которые ранее незаконно отобрала мэрия. К работе водители приступят с 25 октября.
Силовик устроил драку в кафе
- Подполковника Айдара Даутова из отдела полиции по Нагайбакскому району обвинили в пьяной драке в местном кафе. Происшествие было зафиксировано на видео.
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