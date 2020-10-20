В школах Екатеринбурга обсуждают переход на дистанционную учебу

Дети и сейчас частично учатся дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Родители школьников Екатеринбурга обсуждают возможность введения дистанционного обучения после осенних каникул из-за роста числа больных коронавирусом. Сразу несколько собеседников URA.R U, дети которых учатся в городских школах, сообщили, что о такой возможности их предупредили учителя.

«Родителям сообщили, что вторая четверть начнется с дистанта. Речь, по крайней мере, о первой неделе учебы», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

«Решение о дистанте может принять областной оперштаб в зависимости от эпидемиологической ситуации», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга. Здесь также отметили, что связались с директорами названных школ. «Директора опровергают эту информацию. Ничего родителям ни в устной, ни в письменной форме администрации школ о неделе дистанта не объявляли», — добавили в департаменте.

Осенние каникулы у школьников Свердловской области начнутся с 26 октября и продлятся до 2 ноября. У части школ каникулы пройдут неделей позже — со 2 по 6 ноября. Продлять каникулы на неделю, как это было решено в Москве, в регионе не стали.