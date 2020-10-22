Путин уволил бессменного замглавы ФСБ

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин освободил Сергея Смирнова от должности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова отправили в отставку. Указ об освобождении от должности подписал президент России Владимир Путин.

«Смирнов уходит в отставку по выслуге лет», — сообщает «РБК» со ссылкой на одного из источников. Отмечается, что Смирнову исполнилось 70 лет. Он занимал свою должность в течение 17 лет. Кто займет пост Смирнова пока не сообщается.

Смирнов координировал в ФСБ работу департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. Должность заместителя главы ФСБ он получил в 2003 году. До этого он находился на посту начальника управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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