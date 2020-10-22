Путин уволил бессменного замглавы ФСБ

Первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова отправили в отставку. Указ об освобождении от должности подписал президент России Владимир Путин.
«Смирнов уходит в отставку по выслуге лет», — сообщает «РБК» со ссылкой на одного из источников. Отмечается, что Смирнову исполнилось 70 лет. Он занимал свою должность в течение 17 лет. Кто займет пост Смирнова пока не сообщается.
Смирнов координировал в ФСБ работу департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. Должность заместителя главы ФСБ он получил в 2003 году. До этого он находился на посту начальника управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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