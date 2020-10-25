Вспышку ковида в свердловском городе объяснили поведением военных

По словам источника, основная часть заболевших в ЗАТО приходится на ракетную дивизию Фото: администрация ЗАТО Свободный

Осложнение ситуации с коронавирусом в ЗАТО Свободный (Свердловская область) может быть связано с недостаточно серьезным отношением командиров 42-й ракетной дивизии к распространению инфекции. Как сообщил URA.RU источник в военных кругах, военнослужащие выходят на работу с повышенной температурой до получения результатов тестов на COVID-19.

Из-за роста заболеваемости в закрытом городке его руководство было вызвано на заседание областного штаба в режиме ВКС 20 октября. Роспотребнадзор не выкладывает на своем сайте отдельную статистику по заболевшим в Свободном. По данным местных СМИ на 20 октября, в муниципалитете зафиксировано 330 случаев COVID-19 (при населении в 9,5 тысячи человек). Включены ли в эту статистику военнослужащие, неизвестно.

«Основная часть [заболевших] приходится на ракетчиков. Командиры недостаточно внимательно относятся к проблеме: например, случается, что военнослужащих с высокой температурой ставят на смены, пока не приходят результаты их анализов. Из-за этого происходят заражения», — рассказал инсайдер, попросивший об анонимности. Группе информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения Минобороны РФ направлен запрос на комментарий. К моменту публикации ответ на него не поступил. В пресс-службе администрации ЗАТО воздержались от комментариев по теме.