В Перми сорвалась срочная встреча диаспор по ситуации в Карабахе

Встречу планировалось провести в начале октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Представители армянского и азербайджанского общественных объединений Пермского края не смогли провести срочную встречу по Карабаху из-за болезни лидеров диаспор. Об этом URA.RU рассказал руководитель РОО «Содействие азербайджанцам Пермского края» Яшар Гурбанов. По его словам, встречу планировалось провести в первых числах октября.

«Я три недели провел в больнице — лечился от коронавируса. Предварительно, встреча была запланирована на 5 октября, но перенеслась из-за болезни», — отметил Гурбанов. Лидер пермских азербайджанцев уточнил, что встреча должна была состояться по просьбе администрации губернатора Пермского края.

Коронавирус выявлен и у председателя общественной организации «Центр армянской культуры Пермского края», депутата краевого парламента Вагаршака Сарксяна. Сейчас он проходит лечение, пояснили агентству в приемной Сарксяна. «У него выявлен коронавирус. Сейчас Вагаршак Борисович находится на карантине», — отметили в приемной депутата. В пресс-службе администрации главы региона не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Ранее стало известно, что пермские диаспоры собирают срочную встречу из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. На ней, в частности, предполагалось обсудить отношения между представителями двух стран, проживающих в регионе для того, чтобы не допустить различных провокаций с обеих сторон.

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября. Число погибших с обеих сторон, по оценкам российского руководства, приближается к пяти тысячам. После нескольких дней взаимных обстрелов сторонам удалось договориться о временном перемирии, которое в итоге неоднократно нарушалось.