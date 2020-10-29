29 октября 2020
28 октября 2020

В ХМАО увеличился риск заразиться коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника 14. Тюмень, медсестра, люди в масках, врач, замер температуры, доктор, измерение температуры
В ХМАО риск заражения вырос впервые за две недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО коэффициент распространения инфекции впервые за две недели поднялся выше единицы. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 194 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 137 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмония, у 11 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02», — передает оперштаб.

  • Сургут — 43;
  • Ханты-Мансийск — 25;
  • Урай — 16;
  • Нягань — 15;
  • Сургутский район — 14;
  • Нефтеюганск — 13;
  • Когалым — 12;
  • Нижневартовск — 11;
  • Советский район — 7;
  • Радужный — 7;
  • Югорск — 6;
  • Лангепас — 5:
  • Кондинский район — 4;
  • Покачи — 4;
  • Мегион — 4;
  • Белоярский район — 2;
  • Нефтеюганский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Нижневартовский район — 2;
  • Березовский район — 1;
  • Октябрьский район — 1.

Состояние 116 пациентов тяжелое, 84 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 93,66%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 241 человек. За сутки излечились 157 человек, за весь период пандемии — 23 974 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в округе увеличилась смертность из-за коронавируса. Начиная с 25 октября статистика не опускается ниже трех смертей за сутки. На сегодня ситуация не изменилась.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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