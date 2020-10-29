В ХМАО увеличился риск заразиться коронавирусом

В ХМАО коэффициент распространения инфекции впервые за две недели поднялся выше единицы. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 194 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 137 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмония, у 11 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02», — передает оперштаб.
- Сургут — 43;
- Ханты-Мансийск — 25;
- Урай — 16;
- Нягань — 15;
- Сургутский район — 14;
- Нефтеюганск — 13;
- Когалым — 12;
- Нижневартовск — 11;
- Советский район — 7;
- Радужный — 7;
- Югорск — 6;
- Лангепас — 5:
- Кондинский район — 4;
- Покачи — 4;
- Мегион — 4;
- Белоярский район — 2;
- Нефтеюганский район — 2;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Нижневартовский район — 2;
- Березовский район — 1;
- Октябрьский район — 1.
Состояние 116 пациентов тяжелое, 84 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 93,66%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 241 человек. За сутки излечились 157 человек, за весь период пандемии — 23 974 югорчанина.
Ранее URA.RU писало, что в округе увеличилась смертность из-за коронавируса. Начиная с 25 октября статистика не опускается ниже трех смертей за сутки. На сегодня ситуация не изменилась.
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