В Пермском крае за месяц вдвое чаще стали заражаться COVID-19

В Пермском крае за месяц более чем вдвое выросло количество выявляемых за сутки зараженных COVID-19. Это следует из данных, опубликованных Роспотребнадзором. По информации ведомства, за предыдущие сутки в крае выявлено 165 новых заболевших коронавирусом.
«Пермский край — 165 [зараженных]», — информирует Роспотребнадзор. 1 октября в регионе был выявлен 81 заболевший за сутки.
Всего в крае коронавирус выявлен у 13 374 человек. Общее количество выздоровевших достигло 8 881. Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07.
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