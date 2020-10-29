29 октября 2020
28 октября 2020

В Пермском крае за месяц вдвое чаще стали заражаться COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тест на коронавирус в лаборатории. Челябинск, лаборатория, забор крови, медицина, анализ крови, тест на ковид
Количество заразившихся вирусом в крае достигло 13 374 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за месяц более чем вдвое выросло количество выявляемых за сутки зараженных COVID-19. Это следует из данных, опубликованных Роспотребнадзором. По информации ведомства, за предыдущие сутки в крае выявлено 165 новых заболевших коронавирусом.

«Пермский край — 165 [зараженных]», — информирует Роспотребнадзор. 1 октября в регионе был выявлен 81 заболевший за сутки.

Всего в крае коронавирус выявлен у 13 374 человек. Общее количество выздоровевших достигло 8 881. Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...