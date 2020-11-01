В свердловской больнице рассказали о смерти выписанного пациента

Медики посчитали, что больному стало лучше Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловчанин, который скончался сразу после выписки из ковидного госпиталя в Сысертской больнице, имел ряд хронических болезней. Несмотря на это, к моменту выписки он шел «с улучшениями». Об этом URA.RU рассказал заведующий госпиталем в Сысертской ЦРБ Дмитрий Дышаев.

«Мы COVID здесь не нашли, сделали ему все необходимые обследования, это все описано в истории болезни. Выписали его без пневмонии. У него очень много было тяжелых сопутствующих патологий. Судя по истории болезни, он все-таки с улучшениями был», — сказал Дышаев.

По словам заведующего госпиталем, точную причину смерти предстоит узнать патологоанатому или судмедэксперту. По его мнению, умерший 63-летний Виталий Апаков наверняка состоял на учете из-за имевшихся болезней. «Сейчас нам, врачам, остается ждать заключения. Когда будет заключение, тогда и надо будет выяснять, кто виноват и так далее» — сообщил медик.

Дмитрий Дышаев назвал неправдой, что пациента выставили из отделения и закрыли дверь. «Когда мы пациентов на выписку выводим, они сидят, ждут родственников. Когда родственники приезжают, мы действительно закрываем двери, потому что у нас „красная зона“, где все двери должны быть закрыты. Никого из пациентов мы не выгоняем», — заверил Дмитрий Дышаев. В свердловском СКР воздержались от комментариев по поводу инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что Виталий Апаков умер 31 октября после выписки из ковидного госпиталя в Сысерти. Дочь погибшего ранее заявляла, что мужчину выставили из отделения и закрыли дверь. По ее словам, он был в ужасном состоянии.