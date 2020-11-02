02 ноября 2020

ООН нашла признаки военных преступлений в Карабахе

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, развалины дома, частный дом, разрушение, частный сектор, последствия обстрела
Обстрелы в Карабахе нарушают международное гуманитарное право Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Обстрелы мирного населения в Нагорном Карабахе могут приравнять к военным преступлениям. С таким заявлением выступила Организация Объединенных Наций (ООН).

По мнению верховного комиссара по правам человека Мишель Бачелет, обстрелы в зоне конфликта нарушают международное гуманитарное право и могут быть расценены как преступления. Комиссар напомнила, что страны неоднократно призывали стороны конфликта прекратить огонь, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения. «Вместо этого были разрушены дома, улицы превратились в руины, и люди были вынуждены бежать или искать безопасности в подвалах», — цитирует представителя ООН «Национальная служба новостей».

Бачалет отметила, что нападения должны немедленно прекратиться. Кроме того, представителям Армении и Азербайджана необходимо расследовать все нарушения, чтобы привлечь к ответственности лиц, отдававших приказы.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе начались активные боевые действия. Принадлежность территории оспаривают Азербайджан и Армения. Стороны регулярно сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Неоднократно Баку и Ереван договаривались о прекращении огня, но позже участники конфликта снова начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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