Председателя ЦИК Грузии облили краской во время заседания. Видео

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В Грузии во время заседания по рассмотрению итогового протокола по выборам оппозиция облила краской председателя ЦИК
В Грузии во время заседания по рассмотрению итогового протокола по выборам оппозиция облила краской председателя ЦИК Фото:

В Грузии во время заседания Центрального избирательного комитета (ЦИК) протестующий член Центризбиркома Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили. Ситуация произошла во время рассмотрения итогового протокола по парламентским выборам в стране.

Само заседание ЦИК приостановлено. Трансляцию вели грузинские телекомпании. 

Ранее сообщалось, что на фоне итогов парламентских выборов 26 октября в Грузии проходят протесты. По улицам Тбилиси 10 ноября шли несколько сотен человек, они требовали пересмотра итогов голосования.

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В Грузии во время заседания Центрального избирательного комитета (ЦИК) протестующий член Центризбиркома Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили. Ситуация произошла во время рассмотрения итогового протокола по парламентским выборам в стране. Само заседание ЦИК приостановлено. Трансляцию вели грузинские телекомпании.  Ранее сообщалось, что на фоне итогов парламентских выборов 26 октября в Грузии проходят протесты. По улицам Тбилиси 10 ноября шли несколько сотен человек, они требовали пересмотра итогов голосования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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