В Грузии во время заседания Центрального избирательного комитета (ЦИК) протестующий член Центризбиркома Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили. Ситуация произошла во время рассмотрения итогового протокола по парламентским выборам в стране.
Само заседание ЦИК приостановлено. Трансляцию вели грузинские телекомпании.
Ранее сообщалось, что на фоне итогов парламентских выборов 26 октября в Грузии проходят протесты. По улицам Тбилиси 10 ноября шли несколько сотен человек, они требовали пересмотра итогов голосования.
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