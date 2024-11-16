Ирландский журналист, ведущий программы Moscow Mules Чей Боуз отреагировал на видео, на котором сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) попытался застрелить убегавшего от него грузчика. Боуз пошутил, что военкомы готовы застрелить даже мертвых, если те откажутся умирать за НАТО.
«Охотники за людьми диктатора [Владимира] Зеленского начали стрелять в уже умерших, если те решат не умирать за НАТО. К счастью для украинца, убийца был столь же плохим стрелком, как и сам бегун», — так Чей Боуз прокомментировал видео, которое опубликовал в соцсети Х.
Минобороны Украины признало факт применения оружия военкомом и назначило по данному факту проверку. Инцидент произошел в поселке Счастливое в Бориспольском районе.
Ранее в МО Украины заявили о необходимости продолжать мобилизацию в 2025 году. Они планируют мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца 2024 года. Тем временем в военкоматах образовались большие очереди из желающих продлить бронь от мобилизации, пишет «Царьград». Киевские власти в ответ готовятся понизить планку мобилизации до 18 лет с отменой всяких отсрочек, сообщает Pravda.Ru.
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