Число отравившихся после обеда в школе в Чувашии увеличилось до 171

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Среди отравившихся в школе Чувашии числятся 165 взрослых и шестеро детей, они находятся в больнице
Среди отравившихся в школе Чувашии числятся 165 взрослых и шестеро детей, они находятся в больнице Фото:

В Чувашии число отравившихся людей в столовой школы №4 в городе Новочебоксарск выросло до 171 человека, шесть из них госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

«Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. Еще 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно», — говорится в сообщении местного Минздрава, информацию передает РИА «Новости». Всем отравившимся врачи оказывают помощь.

В связи с произошедшим Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которые повлекли за собой массовые заболевания. 

В Роспотребнадзоре республики сообщили, что причиной отравления в столовой Чувашии стал норовирус. Также в пищеблоке школы выявлены санитарные нарушения. Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора Чувашии. 

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В Чувашии число отравившихся людей в столовой школы №4 в городе Новочебоксарск выросло до 171 человека, шесть из них госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение. Об этом сообщает Минздрав Чувашии. «Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. Еще 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно», — говорится в сообщении местного Минздрава, информацию передает РИА «Новости». Всем отравившимся врачи оказывают помощь. В связи с произошедшим Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которые повлекли за собой массовые заболевания.  В Роспотребнадзоре республики сообщили, что причиной отравления в столовой Чувашии стал норовирус. Также в пищеблоке школы выявлены санитарные нарушения. Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора Чувашии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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