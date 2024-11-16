Число отравившихся после обеда в школе в Чувашии увеличилось до 171

В Чувашии число отравившихся людей в столовой школы №4 в городе Новочебоксарск выросло до 171 человека, шесть из них госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
«Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. Еще 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно», — говорится в сообщении местного Минздрава, информацию передает РИА «Новости». Всем отравившимся врачи оказывают помощь.
В связи с произошедшим Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которые повлекли за собой массовые заболевания.
В Роспотребнадзоре республики сообщили, что причиной отравления в столовой Чувашии стал норовирус. Также в пищеблоке школы выявлены санитарные нарушения. Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора Чувашии.
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