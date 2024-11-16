Власти Абхазии раскрыли подробности об иностранном вмешательстве в протесты

Власти Абхазии отрицают заявления об иностранном вмешательстве в протесты
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Протесты в Абхазии не контролировали зарубежные источники, заявил Инар Садзба
Протесты в Абхазии не контролировали зарубежные источники, заявил Инар Садзба Фото:
новость из сюжета
Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

В массовых протестах в Абхазии не было иностранного вмешательства. Также они не подкреплены антироссийскими настроениями среди местных жителей. Об этом сообщил депутат местного парламента Инар Садзба. 

«Никто из-за рубежа не пытается контролировать абхазскую оппозицию или управлять ею», — заявил Садзба. Его слова передает RT. 

Также депутат добавил, что протесты не связаны с антироссийскими настроениями, это является манипуляцией. РФ — это стратегический партнер Абхазии. При этом оппозиционеры требовали, чтобы страна отозвала законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Более подробно о ситуации в Абхазии — в материале URA.RU. 

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В массовых протестах в Абхазии не было иностранного вмешательства. Также они не подкреплены антироссийскими настроениями среди местных жителей. Об этом сообщил депутат местного парламента Инар Садзба.  «Никто из-за рубежа не пытается контролировать абхазскую оппозицию или управлять ею», — заявил Садзба. Его слова передает RT.  Также депутат добавил, что протесты не связаны с антироссийскими настроениями, это является манипуляцией. РФ — это стратегический партнер Абхазии. При этом оппозиционеры требовали, чтобы страна отозвала законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Более подробно о ситуации в Абхазии — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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