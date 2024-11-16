Власти Абхазии раскрыли подробности об иностранном вмешательстве в протесты

В массовых протестах в Абхазии не было иностранного вмешательства. Также они не подкреплены антироссийскими настроениями среди местных жителей. Об этом сообщил депутат местного парламента Инар Садзба.
«Никто из-за рубежа не пытается контролировать абхазскую оппозицию или управлять ею», — заявил Садзба. Его слова передает RT.
Также депутат добавил, что протесты не связаны с антироссийскими настроениями, это является манипуляцией. РФ — это стратегический партнер Абхазии. При этом оппозиционеры требовали, чтобы страна отозвала законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Более подробно о ситуации в Абхазии — в материале URA.RU.
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