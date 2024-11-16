Оппозиция Абхазии призвала граждан выйти к зданию парламента

В Абхазии координационный совет призвал местных жителей выйти к назначенному времени к зданию парламента, чтобы добиться отставки действующего президента страны Аслана Бжания. Об этом сообщает пресс-служба совета.
«Координационный совет призывает граждан Абхазии прибыть в 14:00 к парламенту», — говорится в обращении совета. Оно опубликовано в telegram-канале «Республика».
В сообщении пресс-службы совета говорится, что время президентства Аслана Бжании закончилось. Задача совета: добиться его отставки и стабилизировать ситуацию в Абхазии.
Ранее Бжания отказался уходить в отставку, отклонив требования оппозиции. На данный момент он покинул столицу Сухум. Также Аслан Бжания попросил абхазских граждан не поддаваться на провокации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.