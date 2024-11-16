Оппозиция Абхазии призвала граждан выйти к зданию парламента

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В Абхазии хотят добиться отставки Аслана Бжания, призвав местных жителей выйти к зданию парламента
В Абхазии хотят добиться отставки Аслана Бжания, призвав местных жителей выйти к зданию парламента Фото:
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В Абхазии координационный совет призвал местных жителей выйти к назначенному времени к зданию парламента, чтобы добиться отставки действующего президента страны Аслана Бжания. Об этом сообщает пресс-служба совета.

 «Координационный совет призывает граждан Абхазии прибыть в 14:00 к парламенту», — говорится в обращении совета. Оно опубликовано в telegram-канале «Республика».

В сообщении пресс-службы совета говорится, что время президентства Аслана Бжании закончилось. Задача совета: добиться его отставки и стабилизировать ситуацию в Абхазии. 

Ранее Бжания отказался уходить в отставку, отклонив требования оппозиции. На данный момент он покинул столицу Сухум. Также Аслан Бжания попросил абхазских граждан не поддаваться на провокации. 

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В Абхазии координационный совет призвал местных жителей выйти к назначенному времени к зданию парламента, чтобы добиться отставки действующего президента страны Аслана Бжания. Об этом сообщает пресс-служба совета.  «Координационный совет призывает граждан Абхазии прибыть в 14:00 к парламенту», — говорится в обращении совета. Оно опубликовано в telegram-канале «Республика». В сообщении пресс-службы совета говорится, что время президентства Аслана Бжании закончилось. Задача совета: добиться его отставки и стабилизировать ситуацию в Абхазии.  Ранее Бжания отказался уходить в отставку, отклонив требования оппозиции. На данный момент он покинул столицу Сухум. Также Аслан Бжания попросил абхазских граждан не поддаваться на провокации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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