Возле полигона «Северный» не в должной мере контролируют возможное загрязнение воздуха и почвы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский Роспотребнадзор нашел нарушения в эксплуатации полигона «Северный», куда свозят весь мусор Екатеринбурга. Ответ надзорного ведомства опубликован в паблике «Против расширения мусорного полигона «Северный» во «ВКонтакте». Свалкой управляет региональный мусорный оператор «Спецавтобаза».

В документе говорится, что сотрудники Роспотребнадзора провели плановую проверку и выявили ряд нарушений. В частности, возле полигона «Северный» не осуществляется в полной мере контроль за состоянием почвы и воздуха. «В настоящее время решается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности. По итогам проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения 01.06.2021», — говорится в документе.

В пресс-службе «Спецавтобазы» заявили, что уже отреагировали на замечания Роспотребнадзора. «Большинство из указанных в предписании нарушений на сегодняшний день неактуальны, поскольку были устранены еще до проведения плановой проверки. Это подтверждается документами, согласованными с Роспотребнадзором. Еще часть замечаний была снята во время проверки. В настоящий момент объект работает с соблюдением всех санитарных и природоохранных норм», — добавили в компании.

По оценке эколога Андрея Волегова, из-за таких нарушений могли быть упущены превышения допустимого уровня загрязняющих веществ в почве и воздухе рядом с полигоном. «В таком случае могло быть и загрязнение подземных вод. Нужно проверить почву и воздух, если есть загрязнения, то определить ущерб и понудить виновных к тому, чтобы сделать рекультивацию пострадавшей территории. А это достаточно затратный проект», — говорит эксперт. Возможное загрязнение могло негативно сказаться на здоровье людей, которые живут недалеко от свалки.

Ранее URA.RU сообщало, что полигон «Северный» практически исчерпал свой ресурс, у него отсутствует санитарно-защитная зона. В министерстве ЖКХ Свердловской области заявили, что свалку закроют и рекультивируют. Но активисты переживают, что рядом с ней появится новый полигон, люди выступают за строительство современного мусоросортировочного комплекса в более подходящем месте.