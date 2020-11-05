Муниципалитеты, «засветившиеся» в весенний период пандемии, начинают сдавать позиции новым лидерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Город Миасс вышел на первое место в Челябинской области по риску заразиться коронавирусом в рейтинге, составленном URA.RU путем сопоставления общего количества зараженных и численности населения. Усть-Катав и Верхнеуральский район по сравнению с данными на 20 октября сместились на вторую и третью позиции списка. За ними по-прежнему тянется шлейф вспышек COVID, зафиксированных в начале пандемии.

На четвертом месте остался Челябинск (0,78% от общего числа населения и почти 9,3 тысяч случаев заражения с начала пандемии). Далее следуют прозванный за близость к столице региона «челябинской Рублевкой» Сосновский район с 538 случаями заражения и два «атомграда» — Трехгорный и Озерск.

Следующие по опасности подхватить COVID позиции занимают сельские Чесменский и Нагайбакский районы, а уже за ними второй по величине город области — Магнитогорск. Небольшой Коркинский район опередил третий по населению в регионе Златоуст. Самые низкие показатели распространения коронавируса зафиксированы в Троицком и Увельском районах, а также в Карабаше.

До 15 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, ужесточен масочный режим, вновь под запретом массовые мероприятия. Со 2 ноября прекращена диспансеризация населения, чтобы снизить нагрузку на медиков и избежать дополнительных заражений.