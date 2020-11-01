01 ноября 2020

Текслер остановил диспансеризацию челябинцев из-за пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , медицинская маска, текслер алексей
Алексей Текслер принял решение по диспансеризации населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с 2 ноября временно приостановил диспансеризацию населения. Соответствующее распоряжение, подписанное Текслером, появилось на официальном правовом портале. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора, диспансеризация возобновится после улучшения эпидемиологической обстановки по COVID-19.

«Временно приостанавливается действие положений территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, — говорится в документе. Речь идет о диспансеризации взрослого населения.

Средства, которые были предусмотрены на проведение профосмотров, будут переданы медицинским учреждениям. Это постановление будет действовать до тех пор, пока в области действуют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса на время режима повышенной готовности. «После того, как ситуация улучшится и меры будут сняты, диспансеризация возобновится», — заявили URA.RU в пресс-службе Текслера.

С начала пандемии в регионе 20 616 случаев заражения. Скончалось 653 южноуральца. Из них 177 умерли непосредственно от COVID-19. Сейчас лечение проходят 4 722 жителя региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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