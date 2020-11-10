Военные медики заметили недостатки в медучреждениях региона — прибыла первая партия бесплатных лекарств — в Кургане построят два новых медицинских корпуса — курганцы задолжали банкам миллиарды рублей. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:
Военврачи раскритиковали систему медобслуживания в регионе
- Военные медики заметили проблемы в руководстве некоторыми больницами. Они жалуются на волокиту и бюрократизм. При этом военврачи отметили хорошее обеспечение госпиталей региона препаратами и оборудованием.
В регион привезли первую партию препаратов от COVID
- В больницы области поступила первая партия лекарств для бесплатной выдачи пациентам с коронавирусом. Общая стоимость их составила 3,13 млн рублей. Наборы препаратов будут получать пациенты, которые лечатся дома в амбулаторных условиях
В Кургане построят два медучреждения
- В 2021 году в Кургане начнется строительство двух новых зданий для медицинских учреждений — хирургического комплекса онкодиспансера и детской поликлиники в Заозерном. Также власти планируют продолжить закупки медицинского оборудования и машин скорой помощи.
Сокращено финансирование антикоррупционной программы
- В Кургане на 2021-23 годы сократили финансирование муниципальной программы по противодействию коррупции. Такое постановление городской администрации опубликовано на сайте муниципалитета.
В курганском районе выбрали главу
- Депутаты Целинного района выбрали главу администрации. Им стал Александр Сытов, который ранее занимал данную должность в статусе врио. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Курганцы рекордно задолжали банкам
- Задолженность жителей области по кредитам на 1 октября 2020 года выросла на почти на девять млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Уральского главного управления Центрального Банка РФ.
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