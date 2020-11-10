10 ноября 2020
09 ноября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 11 ноября. Прибыли препараты от коронавируса, курганцы задолжали банкам миллиарды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, фссп россии
Задолженность курганцев банкам по кредитам выросла на миллиарды рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военные медики заметили недостатки в медучреждениях региона — прибыла первая партия бесплатных лекарств — в Кургане построят два новых медицинских корпуса — курганцы задолжали банкам миллиарды рублей. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:

Военврачи раскритиковали систему медобслуживания в регионе

В регион привезли первую партию препаратов от COVID

  • В больницы области поступила первая партия лекарств для бесплатной выдачи пациентам с коронавирусом. Общая стоимость их составила 3,13 млн рублей. Наборы препаратов будут получать пациенты, которые лечатся дома в амбулаторных условиях

В Кургане построят два медучреждения

  • В 2021 году в Кургане начнется строительство двух новых зданий для медицинских учреждений — хирургического комплекса онкодиспансера и детской поликлиники в Заозерном. Также власти планируют продолжить закупки медицинского оборудования и машин скорой помощи.

Сокращено финансирование антикоррупционной программы

В курганском районе выбрали главу

  • Депутаты Целинного района выбрали главу администрации. Им стал Александр Сытов, который ранее занимал данную должность в статусе врио. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Курганцы рекордно задолжали банкам

  • Задолженность жителей области по кредитам на 1 октября 2020 года выросла на почти на девять млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Уральского главного управления Центрального Банка РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...