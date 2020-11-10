Ученые нашли вещество, которое поможет в борьбе с коронавирусом

В Медицинской школе Университета Питтсбурга в США смогли выделить сильнодействующие фрагменты антител к коронавирусу из организма лам. Об этом сообщает журнал Science.
«Антитела лам, называемые „нанотелами“, значительно меньше человеческих и лучше нейтрализуют коронавирус», — пишут РИА «Ноости» со ссылкой на Science. Предполагается, что в будущем это поможет создать препараты для лечения COVID-19.
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» сообщила, что пациенты, которые на постоянной основе принимают аспирин, в составе которого содержится ацетилсалициловая кислота, имеют лучшие результаты при лечении коронавирусной инфекции. Главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов заявил, что антибиотики не помогают при лечении коронавирусной инфекции, они предназначены только для бактериальных заболеваний, передает телеканал 360.
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