окончательное решение примет гордума Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фракция «Единой России» в Екатеринбургской гордуме не будет голосовать за повышение ставки налога на имущество для владельцев квартир стоимостью свыше 7 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в исполкоме регионального отделения ЕР.

«На рассмотрение депутатов выдвинуто предложение об изменении начисления налога на имущество физических лиц исходя из его кадастровой стоимости. Предлагается по жилью с кадастровой стоимостью до семи миллионов рублей оставить ставку 0,1%, а по жилью дороже — увеличить до 0,2%. Мы сегодня обсудили это предложение на партийной фракции. Решение: оставить 0,1% для всех без исключений. Именно так будут голосовать по этому вопросу депутаты от „Единой России“ во вторник, 24 ноября», — прокомментировала глава фракции Ира Овчинникова.

Она отметила, что кадастровая стоимость жилья в 7 млн рублей — это фактически любая трехкомнатная квартира, в которой проживает, например, многодетная семья. «Потому что тема налогообложения имущества физических лиц касается буквально каждого. Если мы сейчас, в этот непростой период, положим на одну чашу весов предложения финансистов о поиске дополнительных возможностей пополнения бюджета, а на другую — финансовое состояние каждой семьи, то конечно выбор должен быть в пользу интересов человека. Поэтому позицию фракции об отказе от повышения налога для граждан, а также снижение налога для юридических лиц считаю правильной», — заявил глава свердловских единороссов Виктор Шептий.

Установить ставку налога на имущество для жилья стоимость свыше 7 млн рублей в размере 0,2% от стоимости, а не 0,1%, как было раньше, депутатов убеждала вице-мэр по экономике Марина Андрусь. По ее словам, под эти параметры попадает только 3% жилья в городе, зато данная мера позволит существенно увеличить поступления в бюджет. Комиссия по бюджету внесла вопрос в повестку заседания думы 24 ноября 2020 года.