Звезду сериала «Мажор», актера Павла Прилучного избили в Москве. Он госпитализирован.
«Сильно избит, лежит в платной травматологии», — сказал источник телеканала 360.
По его информации, у актера перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы. Около двух недель он проведет в больнице. По информации Telegram-канала Baza, прилучный находится в ГКБ №1 имени Пирогова.
Павел Прилучный известен ролями в сериалах «Мажор», «Закрытая школа», «Метод Лавровой» и боевике «На игре». До съемок в кино актер работал грузчиком, а уже позднее учился в Новосибирском государственном театральном училище и ГИТИСе, сообщает RT. Несколько раз Прилучный попадал в скандальные истории. Так, однажды он забрался в чужую машину и уснул в ней, а также обматерил авиакомпанию Utair за неудобные места в самолете.
Подписывайтесь на URA.RU в