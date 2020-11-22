22 ноября 2020

Звезду сериала «Мажор» избили в Москве. «Перелом костей лица и ссадины»

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Павел Прилучный находится в больнице Instagram/Павел Прилучный

Звезду сериала «Мажор», актера Павла Прилучного избили в Москве. Он госпитализирован.

«Сильно избит, лежит в платной травматологии», — сказал источник телеканала 360.

По его информации, у актера перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы. Около двух недель он проведет в больнице. По информации Telegram-канала Baza, прилучный находится в ГКБ №1 имени Пирогова.

Павел Прилучный известен ролями в сериалах «Мажор», «Закрытая школа», «Метод Лавровой» и боевике «На игре». До съемок в кино актер работал грузчиком, а уже позднее учился в Новосибирском государственном театральном училище и ГИТИСе, сообщает RT. Несколько раз Прилучный попадал в скандальные истории. Так, однажды он забрался в чужую машину и уснул в ней, а также обматерил авиакомпанию Utair за неудобные места в самолете.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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