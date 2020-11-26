26 ноября 2020

Свердловская статистика COVID приближается к трагической черте

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Североуральск, каталка, смерть, морг, больница
Число умерших приблизилось к тысяче Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области с диагнозом COVID-19 скончались 997 человек, сообщил региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Цифра вплотную приблизилась к отметке в 1 000 человек.

Также к психологически важной отметке приблизилось число выявленных зараженных коронавирусом, 27 ноября заболело 399 свердловчан. «Состояние 642 госпитализированных оценивается как тяжелое, 328 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 223 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 1 095, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), — 2 507», — уточнили в штабе. Здесь добавили, что остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Выздоровели 402 человека. Всего от коронавируса вылечились 37 377 жителей региона. С начала эпидемии заболели 45 174 свердловчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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