Замглавы Новоуральска Михаила Черницкого смертельно ранили во время охоты на кабана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Застреленного на охоте заместителя главы Новоуральска Свердловской области Михаила Черницкого пытались спасти его товарищи. Версию со случайным выстрелом рассматривают следователи регионального СК России.

Чиновник скончался вечером 27 ноября во время охоты под Алапаевском. Черницкого смертельно ранили из карабина «Вепрь». «Пуля перебила яремную вену и чиновник скончался от потери крови за несколько минут. Предварительно, участники охоты сидели в засаде на кабана, расположившись друг напротив друга. Один из них бил по зверю, но промазал и попал в чиновника», — сообщил «Пятому каналу» источник в силовых структурах.

Товарищи вызвали скорую помощь до ближайшей деревни и пытались самостоятельно доставить Черницкого до населенного пункта. По дороге чиновник скончался. Употребляли ли охотники алкоголь, пока неизвестно.

По факту инцидента следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, отказавшись раскрывать подробности дела. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства гибели чиновника, проводятся необходимые экспертизы.

Карабин, из которого, предположительно, был застрелен заместитель главы Новоуральска Михаил Черницкий Следственный комитет по Свердловской области