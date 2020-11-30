В Кремле отреагировали на возвращение скандальной чиновницы Псаки

Кремль не оценивает кадровые решения глав других стран, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Назначение Дженнифер Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома является внутренним вопросом Вашингтона, российские власти никак не оценивают такие решения других стран. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Это вопрос самого Джо Байдена, к Кремлю не имеет никакого отношения. С точки зрения двусторонних отношений пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику. Только глава государства. По крайней мере, у нас», — заявил Песков на просьбу прокомментировать возможное назначение Псаки.

Москва не оценивает кадровых решений глав других государств, однако надеется на продуктивную совместную работу, добавил представитель Кремля. «Традиционно надеемся, что со временем в Вашингтоне появится политическая воля нормализации наших двусторонних отношений», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Псаки может стать пресс-секретарем Белого дома при администрации Джо Байдена, передает RT. До этого она работала официальным представителем Госдепартамента США и помощником президента страны во время президентства Барака Обамы. Чиновница прославилась рядом резонансных заявлений и манерой вести брифинги. В частности, она заявляла, что у Белоруссии есть берега, а природный газ поставляется из Европы через Украину в Россию. При этом в интернете Псаки приписывается множество фраз, которых госслужащая никогда не произносила.