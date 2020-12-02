Антон Долин раскрыл Дудю подробности ухода из «Вечернего Урганта»

Антон Долин рассказал, что получал маленькую зарплату на «Первом канале» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кинокритик Антон Долин рассказал о своем увольнении из шоу «Вечерний Ургант». Подробностями он поделился во время интервью у Юрия Дудя.

«Я никогда им не подходил, просто в какой-то момент чаша терпения переполнилась», — сказал Долин. Он отметил, что официально ему руководство «Первого канала» ничего не объясняло. От других людей он услышал несколько возможных причин. Первая — это его публикация в издании Meduza про фильм «Союз спасения». Вторая — что он якобы не любит власть, правительство и чужд ценностям «Первого канала».

Также кинокритик рассказал, что «взял себя на слабо». Ему было интересно, сможет ли он выступать перед камерой. Он подчеркнул, что за свою работу он получал скромную оплату.

Долин был бессменным экспертом рубрики «Пойдем в кино, Оксана!» в шоу «Вечерний Ургант», пишут «Дни.ру». Кинокритик отметил, что не намерен прощаться с Иваном Ургантом и надеется на их дальнейшее сотрудничество в других проектах.