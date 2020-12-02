Глава секты Виссарион покинул челябинское СИЗО

Виссариона отправили из челябинского СИЗО дальше по этапу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава религиозной общины «Церковь последнего завета» Сергей «Виссарион» Тороп покинул СИЗО-3 Челябинска. Об этом в своем telegram-канале сообщили его адвокаты. Торопа отправили этапом в Новосибирск.

«На данный момент известно, что Тороп С. А. из Челябинска убыл. Напомним, информации о том, будут ли еще длительные остановки и когда он прибудет в Новосибирск, у защиты нет, — говорится в сообщении. — Адвокаты стараются каждый день наводить соответствующие справки через СИЗО и систему ФСИН-письмо».

В Челябинске Виссарион оказался во время этапирования из Москвы в Новосибирск. «Мы не предоставляем такой информации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по Челябинской области в ответ на просьбу прокомментировать место нахождения Торопа. СИЗО, где временно был Виссарион, ранее попало в информационную повестку после того, как в нем погиб Максим Марцинкевич (Тесак). Он, как и Виссарион, оказался в Челябинске во время этапирования.

Торопа и его соратников обвиняют по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием). Виссариона увезли в Москву, а потом отправили в Новосибирск, для прохождения психиатрической экспертизы. Прокуратура требует ликвидировать «Церковь последнего завета».