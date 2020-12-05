ВОЗ: вакцинация не остановит коронавирус

Вакцинация не может победить коронавирус без соблюдения мер санитарной безопасности. С таким заявлением выступил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе спецсессии Генассамблеи ООН по борьбе с COVID-19.
«Вакцинация не означает искоренения COVID-19. Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если добавим вакцины к текущим действиям, есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания», — цитирует Райана ТАСС.
Общество сможет вернуться к нормальной жизни при снятии нагрузки с системы здравоохранения, добавил эксперт. Однако Райан подчеркнул, что для этого потребуются большие усилия. Наиболее критичной, по данным ВОЗ, ситуация остается в Европе и Северной Америке.
Рекорд по числу новых заболевших COVID в мире пришелся на 3 декабря, передает RT. Тогда сообщалось о 951 тысяче зараженных за сутки. По данным университета Хопкинса, общее число людей, столкнувшихся с коронавирусом, почти достигло 66 миллионов.
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