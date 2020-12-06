Власти региона выкупят недостроенную гостиницу «Дели»
Губернатор распорядился выкупить акции ледовой арены — мэр Богдановича попал под следствие — на стройке погиб рабочий — в колонии заболела треть заключенных — совершено нападение на юриста. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 7 декабря — в обзоре URA.RU:
Власти выкупят недостроенную гостиницу «Дели»
- Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому будет выкуплено 240 миллионов акций акционерного общества «Ледовая Арена», чтобы оно смогло приобрести заброшенное здание гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, 36 в Екатеринбурге.
Глава свердловского города стал фигурантом дела о митинге
- В отношении мэра Богдановича Павла Мартьянова начато административное расследование из-за нарушения ограничений во время пандемии. Он организовал праздничный митинг 4 ноября. Также Мартьянов находится под следствием за злоупотребление должностными полномочиями по другому делу.
В колонии произошла вспышка коронавируса
- В ИК-10 Екатеринбурга около 400 заключенных отправили на постельный режим из-за вспышки COVID. Об этом URA.RU сообщил источник в пенитенциарной системе.
На стройке ледовой арены погиб рабочий
- Двое рабочих сорвались с высоты четвертого этажа стройки новой ледовой арены в Екатеринбурге. Один из них погиб, второй в реанимации.
Совершено нападение на юриста
- В Каменске-Уральском двое неизвестных пытались проникнуть в частный дом юриста Сергея Барсукова, который защищал подростков в деле против полицейских в суде.
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