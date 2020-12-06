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Самое актуальное в Свердловской области на 7 декабря. Власти выкупят недострой, мэра Богдановича будут судить

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, улица куйбышева36, недостроенная гостиница, гостиница дели
Власти региона выкупят недостроенную гостиницу «Дели» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор распорядился выкупить акции ледовой арены — мэр Богдановича попал под следствие — на стройке погиб рабочий — в колонии заболела треть заключенных — совершено нападение на юриста. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 7 декабря — в обзоре URA.RU:

Власти выкупят недостроенную гостиницу «Дели»

  • Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому будет выкуплено 240 миллионов акций акционерного общества «Ледовая Арена», чтобы оно смогло приобрести заброшенное здание гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, 36 в Екатеринбурге.

Глава свердловского города стал фигурантом дела о митинге

  • В отношении мэра Богдановича Павла Мартьянова начато административное расследование из-за нарушения ограничений во время пандемии. Он организовал праздничный митинг 4 ноября. Также Мартьянов находится под следствием за злоупотребление должностными полномочиями по другому делу.

В колонии произошла вспышка коронавируса

На стройке ледовой арены погиб рабочий

Совершено нападение на юриста

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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