В Челябинске заменят вакцину «Спутник V»

Вакцина «Вектор» должна быть проще в применении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторая волна вакцинации челябинцев от коронавируса скорее всего будет проводиться вакциной «Вектор», а не «Спутник V», как это происходит сейчас. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

«В данный момент для вакцинации челябинцев доступна первая вакцина „Спутник V“, она содержит два разных аденовируса с исключенной частью генома, ответственного за размножение. Это часть генома заменена S-белком коронавируса, который отвечает за прикрепление патогена к клеткам-мишеням. Сейчас она разрешена для вакцинации людей от 18 до 60 лет, температурный режим хранения минус 18 градусов по Цельсию. Это несколько ограничивает возможности ее применения», — уточнил URA.RU Выгоняйлов. Эпидемиолог добавил, что сейчас ведутся пострегистрационные испытания для расширения «вилки» возрастов, однако эксперты делают ставку на другую вакцину — «Вектор».

«Вакцина „Вектор“ содержит лишь синтетические пептиды (аналогичные различным геномам нового коронавируса), то есть вакцина не содержит чужеродного белка для организма человека. Пострегистрационные испытания вакцины „ЭпиВакКорона“ от „Спутника“ отстают примерно на два месяца», — добавил URA.RU Выгоняйлов. Эпидемиолог добавил, что для формирования устойчивого иммунитета от коронавирусной инфекции первая ревакцинация будет проводиться через 6 месяцев после окончания вакцинального комплекса, состоящего из двух прививок. В последующем возможно потребуется ревакцинация каждые два года два года

Вакцина «Вектор» должна быть проще в применении из-за ее синтетического состава и обычной холодовой цепи для транспортировки и хранении. Ее можно перевозить и хранить, как и любую другую вакцину, при температуре 2-8 градусов тепла.

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», 42 дозы, поступила в Челябинск в сентябре. Никто из медиков, поставивших прививку, не заразился COVID-19. 4 декабря регион получил тысячу доз «Спутник V», на днях прибудет еще три тысячи.