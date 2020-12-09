Заболеваемость коронавирусом в России снова набирает обороты

Закрытые помещения остаются главным рассадником патогенов нового вируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 26 190 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в стране инфекцией заразились уже 2 541 199 человек. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с вирусом.

«За последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв инфекции за сутки увеличилось на 559 человек.

В лидерах по количеству заразившихся находится Москва. В столице за минувшие сутки зафиксировано 5 145 новых случаев. Второе место — за Санкт-Петербургом, где заразились 3 761 человек. Замыкает тройку Московская область с 1 372 новыми случаями.

Среди регионов УрФО на первом месте остается Свердловская область, где за сутки зафиксировано 385 новых случаев заболевания инфекцией. В ХМАО и ЯНАО вирус был подтвержден у 222 и 192 пациентов соответственно. В Челябинской области — 301 новый случай, в Тюменской — 161. В Курганской области заразились 106 человек. В Пермском крае количество инфицированных увеличилось на 314 человек.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал «Федеральному агентству новостей» о способах снизить угрозу заражения коронавирусом. По его словам, в закрытых помещениях люди подвергаются большей опасности из-за повышенного содержания в воздухе патогенов.