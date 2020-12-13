В Свердловской области втрое увеличены запасы вакцины от COVID

В регион привезли 3100 доз вакцины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область поступило 2100 доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили URA.Ru в региональном оперштабе. Таким образом, всего больницы регионов получили 3100 доз.

«Партия будет распределена между муниципалитетами Свердловской области. Часть вакцины останется в Екатеринбурге, часть будет перевезена в больницы, расположенные в других городах региона, с соблюдением всех алгоритмов и требований, в том числе к температурному режиму», — уточнили в оперативном штабе.

Первая партия вакцины из 1000 доз поступила в Свердловскую область 10 декабря. По данным Евгения Куйвашева, ее распределили в 18 региональных больниц. В первую очередь прививки получат медики, работающие на скорой помощи и в поликлиниках с больными, заразившимися COVID-19, сотрудники правоохранительных органов, учителя, работники социальных и санитарных служб.

URA.RU сообщало, что вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную в московском Центре им. Гамалеи, будет сложно доставить в больницы городов Свердловской области. Препарат должен находиться при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия, а время для транспортировки в больницы не должно превышать двух часов.