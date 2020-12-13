Челябинску требуется главный художник

Художник должен хотеть изменить Челябинск к лучшему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском Управлении архитектуры открыли вакансию главного художника — начальника отдела архитектуры и дизайна городской среды. Об этом сообщил URA.RU главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

«Мы ждем претендентов с высшим образованием архитектора или дизайнера, с желанием работать и изменить Челябинск к лучшему. Это будет конкурс, который состоится внутри управления», — заявил URA.RU Крутолапов.

В пресс-службе мэрии добавили, что вакансия освободилась в связи с тем, что прежний специалист, главный художник комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Екатерина Силина, ушла в декрет. Новый сотрудник будет также подчиняться Павлу Крутолапову.