13 декабря 2020

Челябинску требуется главный художник

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Челябинск, торговый центр, ариант, город челябинск, жк святогор
Художник должен хотеть изменить Челябинск к лучшему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском Управлении архитектуры открыли вакансию главного художника — начальника отдела архитектуры и дизайна городской среды. Об этом сообщил URA.RU главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

«Мы ждем претендентов с высшим образованием архитектора или дизайнера, с желанием работать и изменить Челябинск к лучшему. Это будет конкурс, который состоится внутри управления», — заявил URA.RU Крутолапов.

В пресс-службе мэрии добавили, что вакансия освободилась в связи с тем, что прежний специалист, главный художник комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Екатерина Силина, ушла в декрет. Новый сотрудник будет также подчиняться Павлу Крутолапову.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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