Свердловское министерство нашло подход к миллионам горожан

Экраны установлены в 100 новых автобусах Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское министерство общественной безопасности (МОБ) начнет транслировать в автобусах, которые используются на маршрутах в Екатеринбурге предупреждения о чрезвычайных ситуациях и другую информацию по своему усмотрению. 15 декабря система была запущена на 100 новых автобусах, сообщили URA.RU представители ведомства.

«Ситуационный кризисный центр Правительства Свердловской области сможет напрямую транслировать на эти экраны необходимые сообщения: например, давать штормовые предупреждения и сообщать о других опасных погодных явлениях, говорить, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации. Можно даже не отправлять информацию на все автобусы сразу, а выдавать только на определенном маршруте», — сообщил URA.RU замначальника территориального центра мониторинга и реагирования в чрезвычайных ситуациях Константин Солодовниченко.

Технически на экране можно показать все, что требуется, уточнили в ведомстве — в том числе анонсы избирательной комиссии о предстоящих выборах. Учитывая ранее установленные экраны, система будет работать в 190 автобусах. Учитывая усредненные данные о числе пассажиров на рейсах, в МОБ смогут оценить, сколько горожан увидели сообщение. По предварительным оценкам, речь идет примерно о 3 миллионах жителей города.

Министерство общественной безопасности с начала пандемии коронавируса стало регулярно использовать системы информирования населения. В первые месяцы для этого использовались СМС: предупреждения о масочном режиме еженедельно получали десятки тысяч свердловчан.

На экранах будут показывать не только информацию о маршрутах, но и предупреждения о чрезвычайных ситуациях