Дочь погибшей в пожаре пенсионерки защитила хозяйку приюта

Дочь погибшей пенсионерки переживает за хозяйку приюта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Верхнеуральского района Челябинской области перебралась в башкирский пансионат в прошлом году и была всем довольна. Об этом журналистам рассказала дочь погибшей в пожаре пенсионерки Айгуль.

Накануне в Абзелиловском районе Башкирии сгорел Дом милосердия. 11 пожилых людей и инвалидов погибли. Среди них были два жителя Челябинской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Руководитель учреждения задержана. Дочь погибшей пенсионерки переживает за хозяйку приюта. «Хозяйка очень хорошая. Я слышала по телевизору, лицензии нет, но она хотела добро делать [для людей], которым некуда деваться. И маму жалко, и ее. Женщина хотела дать таким людям радость. И что, ее посадят теперь? Я за нее переживаю», — рассказала Айгуль порталу 74.RU.

По ее словам, мать перебралась в дом милосердия осенью 2019 года. До этого жила в одном из бараков в село Кирса Верхнеуральского района. Кроме того, как отметила собеседница издания, ее мама отдавала пенсию за проживание хозяйке приюта. «Для мамы не жалко было даже пенсионную карточку отдавать. Отдавала, и ей не жалко было», — поделилась Айгуль.