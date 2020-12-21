Мэр Екатеринбурга передал преемнику свою последнюю победу

Уходящий в отставку мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (слева) передал бюджет города преемнику Алексею Орлову Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который 22 декабря уходит в отставку, обеспечил бесконфликтное принятие бюджета города на 2021 год, по которому будет жить город при новом главе города Алексее Орлове. Это произошло на заседании гордумы перед рассмотрением вопроса о сложении полномочий с Высокинского.

Согласно документу, который депутаты обсуждали в течение последних трех недель, в следующем году доходы бюджета составят 47,2 млрд рублей, расходы — 48,8 млрд рублей, а дефицит — 7,1%.

В отличие от предыдущего года, когда главный финансовый документ был утвержден только после того, как в конфликт между гордумой и мэрией вмешался губернатор Евгений Куйвашев, в 2020-м принятие бюджета прошло без конфликтов. Источник URA.RU в команде мэра отмечает, что это связано с тем, что команда Высокинского «внимательно отнеслась ко всем замечаниям депутатов еще во время предварительного обсуждения».

Впрочем, по словам другого инсайдера, принятие бюджета — заслуга резиденции главы региона. «Гордуме изначально дали понять, что во время пандемии коронавируса за любые конфликты придется отчитываться перед администрацией президента [РФ]. Конечно, никто не захотел брать на себя такую ответственность», — отметил собеседник агентства.