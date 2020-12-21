21 декабря 2020

Курганские депутаты отменили новогодний банкет. «Чаю выпьете на дистанции»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, заседание областной думы
Депутатам предложили провести чаепития внутри комитетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Депутатов курганской облдумы попросили выпить чаю в комитетах вместо общего новогоднего корпоратива. С таким предложением 22 декабря на заседании выступил спикер думы Дмитрий Фролов, передает корреспондент URA.RU.

«Мы сидим, и все чего-то ждем чуда, про чудо в виде корпоратива в этом году долго думали <…>, но нарушать постановление наверно не будем правительства Курганской области. Там у себя в комитетах, я думаю, чаю-то выпьете на дистанции правильной», — сказал Фролов. Он назвал это «чашкой мира», но добавил, что трубку мира там курить на надо.

Подводя итоги года, Фролов поблагодарил депутатов за помощь в борьбе с коронавирусом. Он объяснил, что практически все депутаты жертвовали свои депутатские компенсации и личные средства.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Курганской области запрещено проводить новогодние корпоративы в учреждениях и организациях. Губернатор региона Вадим Шумков также призвал жителей области отказаться от корпоративов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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