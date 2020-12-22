Пользователи соцсетей не верят, что возвращение вытрезвителей улучшит ситуацию с пьяными на улицах городов. Люди считают, что стоимость нахождения слишком высока.
«Как обычно принимать в вытрезвитель будут тех, у кого есть, чем оплатить этот санаторий, а не тех, кому требуется помощь. Алкаши так и будут валяться на скамейках и детских площадках», — пишет пользователь @северов в Twitter. При этом в ситуации с пандемией такие учреждения будут способствовать распространению коронавируса, считают пользователи.
Ранее Госдума приняла законопроект о возвращении вытрезвителей, пишет RT. Однако они будут платными, пишет агентство Nation News. Стоимость одной ночи составит в среднем 1,5 тысячи рублей.
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