В соцсетях возмутились платными вытрезвителями. «Алкаши так и будут валяться»

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Пятьдесят четвертый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, бомж, бездомный, тепло, лето, зеленый город, спит под деревом, теплая погода
Люди считают, что возвращение вытрезвителей не решит проблему с пьяными на улицах городов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи соцсетей не верят, что возвращение вытрезвителей улучшит ситуацию с пьяными на улицах городов. Люди считают, что стоимость нахождения слишком высока.

«Как обычно принимать в вытрезвитель будут тех, у кого есть, чем оплатить этот санаторий, а не тех, кому требуется помощь. Алкаши так и будут валяться на скамейках и детских площадках», — пишет пользователь @северов в Twitter. При этом в ситуации с пандемией такие учреждения будут способствовать распространению коронавируса, считают пользователи.

Ранее Госдума приняла законопроект о возвращении вытрезвителей, пишет RT. Однако они будут платными, пишет агентство Nation News. Стоимость одной ночи составит в среднем 1,5 тысячи рублей.

Пользователи считают, что будут забирать только платежеспособных людей
Instagram
Стоимость ночи сравнивают с пребыванием в отеле
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Однако некоторые отнеслись к этому решению с юмором
Instagram
Однако в условиях пандемии такое учреждение опасно распространением вируса
Twitter
Но все же стране они необходимы
Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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